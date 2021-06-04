Biden, 80 milyon doz aşının ilk partisinin nasıl ve hangi ülkelere dağıtılacağını anlattı

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin paylaşacağını taahhüt ettiği 80 milyon doz Koronavirüs aşısını nasıl dağıtmayı planladıklarını anlattı. İlk 25 milyon dozun Latin Amerika, Karayipler, Asya ve Afrika ülkelerine dağıtılacağı bildirildi.

Haftalar süren baskıların ardından Biden yönetimi geçen ay ihtiyacı olan ülkelere ABD'de onay almış aşılardan 80 milyon dozu Temmuz sonuna kadar göndereceklerini söylemişti.

Biden perşembe günü yaptığı açıklamasında, "ABD, ülkede olması mümkün olan herkesi aşılamaya çalışır ve Covid-19 ile mücadelesini sürdürürken, pandemiyi bitirmek için her yerde bitirmemiz gerektiğini de biliyoruz" dedi.

Biden, yurt dışına gönderilecek ilk 25 milyon dozun 19 milyonunun Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel aşı dağıtım girişimi Covax ile paylaşılacağımı duyurdu. Bu partideki 7 milyon doz Latin Amerika ve Karayipler'e, yaklaşık 7 milyon güney ve güneydoğu Asya'ya, yaklaşık 5 milyon da Afrika'ya gönderilecek.

25 milyon dozunda geriye kalan 6 milyonu ABD'nin müttefik ve partnerleri arasında Beyaz Saray tarafından dağıtılacak. 6 milyon aşının gideceği ülkeler arasında Meksika, Kanada, Güney Kore, Batı Şeria ve Gazze, Hindistan, Ukrayna, Kosova, Haiti, Gürcistan, Mısır, Ürdün, Irak ve Yemen bulunuyor. Aşıların bir bölümü de Birleşmiş Milletler çalışanlarına verilecek.

Biden, "Bu aşıları karşılığında iyilik istemek veya taviz almak için vermiyoruz. Bu aşıları hayat kurtarmak ve pandemiyi bitirmeye liderlik etmek için veriyoruz" dedi.