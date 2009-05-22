Biden: "Lübnan'a yardımımız, kurulacak hükümete bağlı"

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Lübnan'a yapacakları yardımın, 7 Haziranda yapılacak seçimlerden sonra kurulacak hükümete bağlı olacağını söyledi.
Beyrut'ta Lübnan Devlet Başkanı Mişel Süleyman'la ortak basın toplantısı yapan Biden, "ABD, yardım programını, müstakbel Lübnan hükümetinin politikalarına bakarak belirleyecek" dedi.
Lübnan seçimlerinde, ABD'nin terör örgütü gözüyle baktığı Hizbullah favori gösteriliyor. Yoklamalar, bugünkü mecliste azınlıktaki Hizbullah'ın, ABD'nin desteklediği Suriye karşıtı çoğunluk karşısında seçimi kazanacağını gösteriyor.