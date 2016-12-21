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Spor

Bıçaklı saldırıya uğrayan Kvitova 3 ay yok

Petra Kvitova'nın menajeri, başarılı sporcunun ameliyat edildiğini açıkladı

21 Aralık 2016 13:14

Ülkesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Çek tenisçi Petra Kvitova, 3 ay boyunca kortlardan uzak kalacak.

Kvitova'nın menajeri Katie Spellman, evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve sol elinden yaralanan 26 yaşındaki sporcunun ameliyat edildiğini açıkladı.

Ameliyatın yaklaşık 4 saatte tamamlandığını ifade eden Spellman, eli 6-8 hafta alçıda kalacak Çek sporcunun kortlara dönmesinin 3 ay süreceğini belirtti.

Kendisine destek mesajı yollayanlara sosyal medya aracılığıyla teşekkürlerini ileten Kvitova ise "Hepinizin bildiği gibi evimde bıçaklı saldırıya uğradım. Kendimi korumaya çalışırken sol elimden kötü bir şekilde yaralandım. Bu saldırı beni fazlasıyla sarstı ama hayatta kaldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Sağlığıma kavuşarak en iyi şekilde sahalara dönmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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