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Dünya

Bıçaklı saldırıya uğrayan Henriette Reker, yoğun bakımdayken belediye başkanı seçildi

Reker, yabancı ve mülteci dostu politikalarından dolayı bıçaklanmıştı

19 Ekim 2015 10:20

Almanya'nın Köln kentinde bugün yapılan Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini cumartesi günü yabancı düşmanlığı sebebiyle saldırıya uğrayan bağımsız aday Henriette Reker kazandı.

Henriette Reker, seçimde yüzde 52 oy alarak Köln Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Yüzde 40 katılımın olduğu seçimlerde oyların yüzde 52,66'sini Reker alırken en yakın rakibi Sosyal Demokrat Partili (SPD) Jochen Ott yüzde 32,02 oy aldı.

Yabancı ve mülteci dostu politikalarından dolayı dün 44 yaşındaki Frank S. tarafından 20 santimetrelik bıçakla boynundan yaralanan, daha sonra kaldırıldığı Köln Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilen Reker'in sağlık durumunun ise iyiye gittiği açıklandı. İşsiz olan ve sosyal yardımla geçinen saldırgan Frank S'nin 1990’lı yıllarda Özgürlükçü Alman İşçi Partisi (FAP) içinde aktif görev aldığı bildirildi. FAP'ın aşırı sağcı ve şiddet eğilimli olduğu gerekçesiyle 1995 yılında Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı.


Çok sayıda göçmen kökenlinin yaşadığı Köln kentinde, eşi de yabancı kökenli olan başkan adayı Reker, seçim çalışmalarında Türk dernek ve STK'larını da ziyaret ederek Türkler ve yabancı kökenliler ile ilgili sıcak mesajlar vermişti.

Reker, Hristiyan Demokrat Parti (CDU), Yeşiller, Hür Demokratların (FDP) ortak çatı adayı olarak seçimlere bağımsız olarak girmişti.

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