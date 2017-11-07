Bıçaklı kavgada ağır yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kavga ettiği kimliği belirsiz kişilerce vücudunun 6 bıçaklanan 32 yaşındaki Fatih Otuk, ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Dadaloğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerle tartışan Fatih Otuk, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun 6 yerinden bıçaklandı. Otuk, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçarak uzaklaştı. Sesleri duyup dışarı çıkan yakınları tarafından yaralı halde bulunan Otuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Otuk\'un durumunun ağır olduğunu belirtildi. Polas, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



