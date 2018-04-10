'Bıçaklı kavga' ihbarına gelen polislere, sürpriz kutlama

TolgaYANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da \'bıçaklı kavga\' ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kavga yerine sürpriz bir kutlamayla karşılaştı. İhbarı yapan grup, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, olay yerine gelen polisleri, dev Türk bayrağıyla karşıladı, pasta kesip ikram etti.

Down sendromlular ve engelli vatandaşlar için sosyal aktiviteler düzenleyip, onlara yardımcı olan ‘Eren\'den Sonra İyilik Hareketi’ adlı topluluk, \'10 Nisan Polis Haftası\' nedeniyle Zafer Meydanı\'nda bir araya geldi. Ardından grup üyeleri, polisi telefonla arayıp \'Zafer Meydanı\'nda bıçaklı kavga var\' ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga yerine kendilerini dev Türk bayrağı, pasta ve karanfillerle karşılayan kalabalığı görünce şaşırdı. Grup üyeleri, polislerin gününü kutlayıp, pasta keserek ikram etti, karanfil dağıttı. Ardından polis ve grup üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



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