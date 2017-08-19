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Bıçaklayıp hastane bahçesine attılar

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, bıçaklandıktan sonra otomobille hastane bahçesine atılan 40 yaşındaki Hakan Ceyhan yaşamını yitirdi

19 Ağustos 2017 04:27

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, bıçaklandıktan sonra otomobille hastane bahçesine atılan 40 yaşındaki Hakan Ceyhan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1\'i, tutuklandı.
Olay, geçen Perşembe günü gece saatlerinde Şahin Tepesi Mevkii\'nde meydana geldi. Hakan Ceyhan ile B.S. C.K. ve S.N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan Ceyhan bıçaklandı. Şüpheliler, ağır yaralanan Ceyhan\'ı 39 DE 878 plakalı bir otomobille götürdükleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nin bahçesine atıp kaçtı. Hemen aynı hastanede tedaviye alınan Hakan Ceyhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.S. tutuklandı, C.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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