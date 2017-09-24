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Bıçaklanan öğrenci pansiyonunun güvenlik görevlisi yaralandı

MUT(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Mut İlçesi'ndeki bir kız öğrenci pansiyonunun güvenlik görevlisi 48 yaşındaki Hasan Ali Şişik, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı

24 Eylül 2017 03:07

MUT(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Mut İlçesi\'ndeki bir kız öğrenci pansiyonunun güvenlik görevlisi 48 yaşındaki Hasan Ali Şişik, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu\'nda görevli Hasan Ali Şişik, akşam saatlerinde pansiyonun yakınında bekleyen iki genci uzaklaşmaları konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gençlerden biri, yanındaki bıçağı çekip, Şişik\'i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şişik, Mut Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasan Ali Şişik\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polisin kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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