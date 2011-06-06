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BIÇAKLANAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ SAKARYA (A.A)

06 Haziran 2011 17:30

-BIÇAKLANAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ SAKARYA (A.A) - 06.06.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 12 yaşındaki okul arkadaşının bıçakladığı 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi öldü. Edinilen bilgiye göre, Rüstemler Mahallesi'ndeki Sakaryaspor Tesisleri yakınlarında,  ilköğretim öğrencisi B.P. (12), okul arkadaşı Muhammet Kaya ile ''küfür etme'' meselesinden tartışmaya başladı.  Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.P, Kaya'yı bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya kurtarılamadı. B.P, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

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