-Bıçakladığı arkadaşını kolonya döküp yaktı İZMİR (A.A) - 22.09.2011 - İzmir'de hurdacılık yapan kişi, arkadaşını bıçakladıktan sonra üzerine kolonya döküp yaktı. Alınan bilgiye göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen Niyazi Sevim (48), Damlacık Mahallesi 437 Sokak 8 numaralı evine çağırdığı arkadaşı V.A. (32) ile içki içti. Sevim ile kendisi gibi hurdacılık yapan arkadaşı V.A. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında V.A, Sevim'i bıçakladıktan sonra üzerine kolonya döküp ateşe verdi. Sevim, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan V.A'nın ifadesinde, kendisine birlikte olma teklifinde bulunduğu için Sevim'i öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. V.A'nın işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.