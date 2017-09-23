Bıçakla yaralama şüphelisi 6 gün sonra yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığı iddia edilen Irak vatandaşı, 19 yaşındaki Munaf Qusay A., 6 gün sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçen hafta Cumartesi günü Samsun\'un İlkadım İlçesi\'ndeki Anıt Park\'ta meydana geldi. Munaf Qusay A., iddialara göre 36 yaşındaki Esat C.\'den para istedi. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Munaf Qusay A., Esat C.\'yi sol göğüsünün altından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri şüpheli Munaf Qusay A.\'yı dün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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