Bıçakla şaka yaparken ağabeyini öldürdü

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da S.G. (16), iddiaya göre, bıçakla şaka yapmak istediği ağabeyi Furkan G.\'yi (22) kalbinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Furkan G., kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi 171\'inci Sokak\'ta meydana geldi. S.G., ağabeyi Furkan G.\'ye bıçakla şaka yapmak istedi. S.G.\'nin elindeki bıçak ağabeyinin göğsüne saplandı. Kalbinden ağır yaralanan Furkan G., çağrılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Furkan G. bugün doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan S.G. ilk ifadesinde, ağabeyini bıçakla şakalaşırken yaraladığını öne sürdü. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.



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