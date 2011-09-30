-Bıçakcı: Taslak Salı günü TBMM'ye sunulacak İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Eski Futbol Federasyonu Başkanı Avukat Levent Bıçakcı, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'nın yeniden düzenlenmesi ile geliştirilmesine yönelik olarak Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yetkilendirilmesi konusunda çalışmalarını tamamladığını söyledi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın ofisinde gerçekleştirilen toplantıdan erken ayrılan Levent Bıçakcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Kulüpler Birliği tarafından bana bir görev verildi. 6222 sayılı yasada bir takım değişiklikler yapılması istendi ve ben de bu çalışmayı yapıp bugün kedilerine aktardım. Yaptığım değişiklikler konusunda 18 kulüp hemfikir oldu'' dedi Yaptıkları değişikliklerle ilgili olarak, ''Yasanın Türk Ceza Kanunu (TCK) ile genel bir uyum sağlamasına çalıştık'' ifadelerini kullanan Bıçakcı, ''TCK prensiplerini yasaya koyduk. Benim çalışmam bitti. Bundan sonrasıyla Kulüpler Birliği ilgilenecek ve taslağı bu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklar'' diye konuştu. Taslakta yer alan değişikliklere de değinen Levent Bıçakcı, hapis cezalarının indirildiği yönünde duyum olduğunun aktarılması üzerine, ''Sayılar üzerinde görüş bildiremem ama cezalar TCK'ya uyum sağlaması açısından indirimler oldu. Bir takım cezalar da para cezasına dönüştürüldü. Özelikle taraftarlar için para cezası öngördük. Bu para cezası savcılık tarafından verilecek ve dava açılmayacak. Böylece sistem hızlı işleyecek. Taslakta hem hapis, hem de para cezaları var'' şeklinde konuştu. -Toprak'tan taslağa destek- Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesi Yıldırım Demirören'i yeni görevinden dolayı tebrik eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, hazırlanan yeni yasa taslağına destek vereceklerini söyledi. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Erdoğan Toprak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'da mutlaka giderilmesi gereken eksikler bulunduğunu söylerken, ''Bu eksiklerin parlamento çatısı altında giderilmesi lazım. Toplumun duyarlı olduğu, bir çok kesimi ilgilendiren konularda, burada kulüplerin ortak hareket ettiği gibi partiler de ortak hareket edebilir. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Biz CHP olarak şikeye karşıyız ama yasada gördüğümüz eksikler ve hassas noktalar var. Parlamento çatısı altında komisyonlarda bunu dile getireceğiz'' diye konuştu. Yürürlüğe girmesinin ardından 5 ay gibi kısa bir sürede yasanın eksiklerinin ortaya çıktığını anlatan Toprak, ''Hızla çıkarılmış, eksik çıkartılmış, katkılarımızın alınmadığı bir yasa. Umarız hükümet yetkilileri bundan sonra bizden de katkı alırlar ve Türk sporu bu girdaptan çıkmış olur'' ifadelerini kullandı.