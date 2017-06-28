'Bıçak parası' isteyen doktor ilk duruşmada tahliye edildi

İstanbul Kartal’da bi devlet hastanesinde hastasından 'bıçak parası' isteyerek doktorluk 'görevini kötüye kullandığı' suçundan 5 ay hapis cezası alan Doç. Dr. Y.C. 26 gün sonra tahliye oldu.

Mayıs ayında devlet hastanesine bacağındaki varis için giden Yeşim K, Doç. Dr. Y.C tarafından muayene oldu. Doktor, genç kadının bacağına operasyon yapılması gerektiğini söyleyerek ameliyat için 500 lira istedi. Parayı kime ödeyeceğini soran Yeşim K., doktordan kendisine ödenmesi gerektiği yanıtını aldı. Genç kadın, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, müdürlük de Anadolu Başsavcılığı’na ihbarda bulundu.

26 gün hapis yattı

Savcılık suçüstü yaptı. Polis memuru ve seri numarası alınmış parayla buluşma yerine giden Yeşim K., doktora 500 TL’yi verdi. Ağabeyi gibi genç kızın yanında bulunan polis memuru, suçüstü yaptı. Tutuklanan Doç. Dr. Y.C. hakkında, doktorluk görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak para aldığı gerekçesiyle “icbar suretiyle irtikap”tan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre mahkemeye çıkan doktor, suçunu kabul etti ve “20 yıldır doktorum, binlerce hastayı tedavi ettim. Böyle bir olaya karıştığım için pişmanım” dedi. Savcı, varis tedavisi nedeniyle genç kızın çok acil müdahaleye gereksinim duymadığı ve başka bir sağlık kuruluşuna başvuru imkânının olduğunu belirterek, suçun 2 yıla kadar hapis cezasını öngören “görevi kötüye kullanma” kapsamına girdiğini belirtti. Mahkeme, sanık doktoru 1’e karşı 2 oyla “görevi kötüye kullanmak” tan 5 ay hapse çarptırdı. Doç. Dr. Y.C., 26 gün yattığı cezaevinden tahliye edildi.

Başkan şerh koydu

Karara muhalefet şerhi düşen mahkeme başkanı, sanığın görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak hastayı endişeye sokup parayı vermeye mecbur hissettirdiğini, cezanın yüksek olması gerektiğini belirtti.