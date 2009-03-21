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Spor

Bıçak kemiğe dayandı

Fenerbahçe, bu sezon bitime 9 maç kala 7. mağlubiyetini alarak kredisini tüketti.

21 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe, ligde şampiyonluğa ulaştığı sezonları en fazla 6 yenilgiyle tamamlarken, bu sezon bitime 9 maç kala 7. mağlubiyetini alarak kredisini tüketti.

Turkcell Süper Lig'de yitirdiği puanlarda şampiyonluk mücadelesinden yavaş yavaş kopan Fenerbahçe, bitime 9 maçı varken, aldığı mağlubiyet sayısında, lig tarihinde şampiyon olduğu sezonlardaki istatistiğinin gerisine düştü.

Bugüne dek şampiyon olduğu sezonlarda en fazla 6 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, bu sezon bitime 9 maçı kalmışken 7. yenilgisini alarak kötü bir grafik çizdi.

Şampiyonluğa ulaştığı 2000-2001 ve 2004-2005 sezonlarında toplam 6'şar mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, son kez şampiyon olduğu 2006-2007 sezonunu 4 yenilgiyle tamamlamıştı.

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