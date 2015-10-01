Bıçağın kabzasıyla kafaya vurmak öldürmeye teşebbüs sayılmadı!

Trabzon'da, 'Öğrenci Kolektifleri' üyesi Metehan Tuna Göre'ye bıçak kabzasıyla vurarak kafatasını kıran ve komaya sokan üç saldırganın yargılandığı davada Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun "yaralama" olduğunu savunarak, görevsizlik verdi. Gerekçede, "saldırganın bıçağın ağzıyla değil, kabzasıyla kafaya bir kez vurması" öldürme kastının olmadığına delil sayıldı.

Radikal'de İsmail Saymaz'ın haberine göre, Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde okuyan, ‘Öğrenci Kolektifleri’ üyesi Metehan Tuna Göre, geçen yıl 21 Eylül akşamı üniversite yakınındaki Kalkınma Mahallesi’nde dolmuş beklerken, ülkücülerin kurduğu belirtilen ‘Öğrenci Derneği’ üyelerinden Alperen Mergen, Fatih Çatak ve Emre Vatan’ın saldırısına uğradı. Göre’nin iddiasına göre, “Neden bakıyorsun!” diye sataşan Mergen, bıçağın kabzasıyla başına vurdu. Göre’nin yere düşmesinin ardından üç saldırgan, üniversiteli gence tekmelerle vurdu. Mergen tekme atarken, “Seni üniversitede görürsek bundan sonra başın yerde olacak, a... k... çocuğu, it köpek” dedi. Aynı gün Göre’nin muayenesinde, beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Yoğun bakıma alınan Göre bilincini kaybederek komaya girdi. Beynindeki kılcal damarların hasar gördüğü anlaşılan Göre ameliyattan sonra bilinci açılmadığı için haftalar sonra sağlığına kavuştu.

Saldırganlardan Mergen bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken, Fatih Çatak ve Emre Çatak ise serbest bırakıldı. İddianamede, Mergen’in Göre’ye hakaret ve tehditte bulunduğunu, bıçakla gencin kafasına vurarak, orta derece kemik kırığı yaratacak şekilde yaraladığı ifade edildi. Arkadaşları Fatih Çatak ve Emre Vatan’ın da suça yardımcı oldukları ve eyleme katıldıkları kaydedildi. Üç sanık için Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 87/3. maddesinde düzenlenen ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası istendi. Mergen açısından ayrıca TCK’nın 106. maddesine göre ‘tehdit’ suçundan altı aya, TCK’nın 125. maddesine göre ‘hakaret’ suçundan da üç aydan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘Öldürmeye teşebbüse girer’

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında hakim, görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı. Hakim Nuh Kalkan, kararda, mağdur Göre ile sanıklar arasında geçmişe dayalı bir husumetin olduğunu, Mergen'in bıçak kabzasıyla vurup yaraladığını, Göre'nin bu nedenle uzun süre tedavi gördüğünü kaydetti. Göre'nin duruşmaya bile koltuk değneğiyle geldiğini vurgulayan Hakim Kalkan, "Gerek geçmişe dayanan husumet ve gerekse silahtan sayılan bıçağın her ne kadar ağız kısmı kullanılmasa da kabzasının kafa bölgesine vurulması suretiyle kafatası kırığı oluşacak şekilde ve hayatı tehlike geçirecek tarzda yaralanmasına" neden olunduğunu anlattı. Bu nedenle "öldürmeye teşebbüs suçunun oluşup oluşmayacağına" ağır ceza mahkemesinin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanıkların öldürme değil, yaralama kastıyla davrandıklarını savundu. Karada, üç sanık ile Göre arasında "öldürmeyi gerektirecek ciddi bir husumetin" bulunmadığı ifade edildi. Mergen'in kavga sırasında, "öldürmek ve yaralama suçlarında çok etkin bir alet olan" bıçak ile Göre'nin hayati organlarının bulunduğu vücut nahiyeleri yerine bıçağın kabzası ile kafasına bir kez vurduğunu ve engel bir sebep olmadığı halde eylemine son verdiğini kaydeden mahkeme, bu nedenle sanığın yaralama kastıyla hareket ettiğini ileri sürdü. Mahkeme, yargılamanın nerede görüleceğine karar verilmesi için bu dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Göre'nin avukatları Deniz Gökbilgin ve Sercan Aran ise görevsizlik kararının kaldırılması için Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.