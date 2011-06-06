-BİBER VE PATLICANA DESTEK GELİYOR MERSİN (A.A) - 06.06.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''biber ve patlıcana destek için plan ve bütçe çalışmalarının sürdürüldüğünü, en yakın zamanda da müjdeli haberin verileceğini'' bildirdi. Bakan Çağlayan, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Mersin'de hal esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Çağlayan, yerli üreticinin önemine işaret ederek, yerli üretimin canlı tutulması için çaba gösterdiklerini söyledi. Bu kapsamda narenciye, domates ve üzüm gibi bazı tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilmek adına değişik miktarlarda ihracat desteklerinin verildiğini hatırlatan Çağlayan, şöyle konuştu: ''Son dönemlerde başta biber olmak üzere patlıcan üreticisinin sıkıntılı olduğunu öğrendik. Bunun üzerine hemen çalışma arkadaşlarıma talimat verdim ve destek verilebilir mi diye araştırmaya başladık. Şu an için biber ve patlıcana destek için plan ve bütçe çalışmalarını sürüyor. En yakın zamanda müjdeli haberi vereceğiz.'' Bakan Çağlayan, daha sonra bakanlık ilgililerini cep telefonuyla arayarak, çalışmanın hızlandırılması için talimat verdi.