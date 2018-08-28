Biber tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda biber tarlasında 243 kök Hint keneviri ve 23 kilo 600 gram esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, kırsal Seyrekli Mahallesi\'nde kiraladığı tarlada biberler arasında Hint keneveri yetiştirdiği belirlenen E.S.\'ye (25) yönelik operasyon düzenledi. E.S.\'nin tarlasındaki aramada 243 kök Hint keneviri, Üçeylül Mahallesi\'ndeki evinde de 23 kilo 600 gram esrar ile 1 dijital hassas terazi ele geçirildi. E.S., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S., tutuklandı.



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