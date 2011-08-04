-BİBER İHRACATINDA ANALİZ ÜCRETİ DÜŞÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Avrupa Birliği'ne biber ihracatında 8 Temmuz'dan itibaren her parti için pestisit analiz zorunluluğu getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ihracatçıların maliyetini düşürmek için bakanlık laboratuvarlarındaki analiz ücretini indirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık laboratuvarlarında analiz ücretlerinin 400 liradan 262 liraya düşürüldüğü bildirildi. Bazı basın-yayın organlarında, ''ihracatta analiz ücretlerinin TIR başına 2 bin lira olduğuna'' dair haberler yer aldığına işaret edilen açıklamada, bakanlığın TIR başına analiz maliyetinin düşürülmesi için çalışma yaptığı belirtildi. Bu çalışmaların sonucunda, bugün itibariyle bakanlık laboratuvarlarında analiz ücretlerinin 400 liradan 262 liraya düşürüldüğü belirtilene açıklamada, ''analiz ücretlerinin makul bir seviyeye indirildiği kaydedildi. Açıklamada, özel laboratuvarların, bu ücretin üzerine KDV ve akreditasyon bedeli ilave ettiklerinden 335 lira ücret aldığı belirtildi. Son dönemlerde AB'ye ihraç edilen biberlerde pestisit (zirai ilaç kalıntısı) tespitine ilişkin bildirimlerin artması üzerine, 8 Temmuz'dan itibaren AB'ye ihraç edilen bütün biber partilerinde pestisit analizi zorunluluğu getirilmişti. İhracatçıların, ''bütün partilerde değil, kısmi analiz yapılması'' talebini uygun bulmayan bakanlık, analizde laboratuvar altyapısı açısından bir sorun yaşanmadığını belirtirken, analiz ücretlerinin düşürülmesi için çalışma yapıldığını açıklamıştı. İhracatçılar, biber ihracatında her parti için pestisit analizi zorunluluğunu, ''maliyeti artırdığı ve zaman kaybına neden olduğu'' gerekçesiyle eleştiriyor.