Biber gazından hayatını kaybeden Çayan Birben davasında sanık polislere verilen ceza ertelendi!

Yalova’da 4 yıl önce biber gazı kullanarak 31 yaşındaki Çayan Birben’in ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 polisten 3'ü, 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 polis beraat etti. Mahkum olan polislerin cezası ertelenirken, Birben ailesinin avukatı Halis Yıldırım, verilen cezanın bir bakıma suçun işlendiğini somutlaştıran bir karar olduğunu belirterek, ancak temyize başvuracaklarını söyledi. Çayan Birben'in babası Ahmet Birben de "Adalet ancak baştakilerin elinde var. Çünkü o gariban Ahmet Birben’in oğluydu" diyerek verilen karar tepki gösterdi.

Yalova'da, 2012 yılının Mayıs ayında meydana gelen olayda, çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken, polislerin biber gazlı müdahalesinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitiren Çayan Birben davasında karar verildi. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan yargılanan polisler İbrahim Baltacı, Tekin Ceyhan, Ercüment Küçükakça ve Serhat Ayhan Yeni duruşmaya katılmadı, avukatları geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Birben ailesinin avukatı Halis Yıldırım, karar duruşmasına son söz olarak polislerin Çayan Birben'e biber gazını bir silah olarak sıktığını ve sanık polislerin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık polislerin avukatı Ali Çelik ise mahkemedeki tanık beyanlarının, olayın ardından polise verdikleri ifadeleriyle çeliştiğini söyledi. Çelik, tanık beyanlarının Çayan Birben’in ölümünden sonra değiştiğini ileri sürerek, sanık polislerin beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklardan Ercüment Küçükakça’nın beraatına karar verirken, İbrahim Baltacı, Tekin Ceyhan ve Serhat Ayhan Yeni'yi önce 2’şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından 3 polisin cezasını 'iyi hal' indirimiyle 1'er yıl 8'er ay hapse indiren mahkeme heyeti ardından bunu da erteledi. Mahkemenin mahkum olan 3 polise 3 yıl denetimli serbestlik süresi koydu.

"Gariban Ahmet Birben'in oğlu"

Duruşma sonrası duygularını dile getiren Çayan Birben’in babası Ahmet Birben "Adalet ancak baştakilerin elinde var. Rafa kaldırırlar, başka bir şey yok. Avukat tutmuşlar. Acaba o avukatın kendi çocuğu biber gazından ölseydi aynısını söyleyecek miydi? Söyleyemezdi. Çünkü o gariban Ahmet Birben’in oğluydu" dedi.

Duruşmanın ardından Yalova Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Birben ailesinin avukatı Halis Yıldırım, verilen cezanın bir bakıma suçun işlendiğini somutlaştırdığını, ancak adil olmadığını söyledi. Kararı temyiz edeceklerini belirten Yıldırım, "Bugün sıkça ülkemizde karşılaştığımız adil olmayan bir mahkeme kararıyla karşı karşıyayız. Yaşamının baharında, biber gazı isimli kimyasal silahın sıkılmasıyla öldürülmüş bir genç. Bugün davası bitirildi. Kısmi bir ceza verildi. Taksirle ölüme sebebiyet vermekten. Bu ceza da ertelendi. Aslında bu bir anlamda suçun işlendiği, bunun kanıtlanması, somutlanması anlamında bir karar ama bu asla ve asla ortaya konulan bir fiilin karşılığı değildir. Bütün yargılama süreçleri tamamlana kadar bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

Siyasilerden tepki

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da mahkemenin kararının tatmin edici olmadığını söyledi. Sarıbal, "Burada da ne yazık ki gencecik yitirdiğimiz bir insanın karşılığında sadece durumu idare eden bir ceza uygulandı. Bu anlamda yargının ne kadar eşitsiz, ne kadar dengesiz olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş ise duruşmaları sürekli takip ettiklerini anlatırken, "Bunu takip etmeseydik sümenaltı edilir, unutulurdu. Çünkü bir kez daha aynı olayı yaşamayalım. Çayan Birben vakaları karşılaşmayalım diye bunu kamu vicdanı açısından, halk güvenliği açısından önemsedik ve bu davanın peşini bırakmadık. Bugün bu uğraşlarımız neticesinde bir ceza söz konusu oldu ama bu ceza bizim için yeterli bir ceza değil. Biber gazı sonucu insanlar önümüzdeki dönem ki bunu temenni etmiyoruz ölürse, ölebilirse bu mahkemenin verdiği kararın caydırıcılık etkisinin olmadığını göstermiş olacak" diye konuştu.