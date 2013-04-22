Biber gazına karşı 'müzakereci' dönemi

İçişleri Bakanlığı, sokak eylemlerinde göstericilerle güvenlik kuvvetleri arasında "müzakereci" olarak görev yapacak arabulucuların görevlendirilmesiyle ilgili özel yönergeyi devreye soktu. Yönergeye göre; toplumsal olaylarda görevlendirilecek müzakereci, güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi öncesi devreye girecek. Bakanlık, bu yolla PKK sorununun çözümü çerçevesinde başlatılan süreçte toplumsal olayların da "sulh" yoluyla sonuçlanmasını hedefledi. Müzakereciler polis arasından seçilecek ve özel olarak eğitilecek.

Son dönemde yurt genelinde çeşitli siyasi partiler, sendikalar gibi sivil toplum kuruluşlarının yanısıra, hükümet uygulamalarına tepki göstermek isteyen kişi ya da grupların koordinesinde gerçekleştirilen protesto eylemlerinde yaşanan şiddet olaylarının artış göstermesi İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in talimatıyla "Toplumsal Olaylarda Müzakereci Görevlendirilmesi" konusunda özel bir yönerge hazırlanarak 81 il valiliğine gönderildi. Bakan Güler'in imzasını taşıyan yönergenin valiliklere ulaşmasıyla birlikte illerdeki toplumsal olaylarda güvenlik kuvvetlerinin aldığı önlemler çerçevesinde müzakereciler resmi olarak görev yapmaya başlayacak. Bu yolla, çözüm sürecinde sokak eylemlerinin şiddet olayına dönüşmesi de engellenmeye çalışılacak.

Başmüzakereci ve müzakereci

Yönergede, "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında yapılan açıklamalar", "Gösteri yürüyüşü", "Başmüzakereci" ile "müzakereci" tanımlamaları yapıldı. Yönergeye göre, aynı kentte birden fazla müzakereci olması halinde il emniyet müdürlüğünde görev yapan güvenlik ya da çevik kuvvet biriminden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı başmüzakereci olacak.

Eylemlerde en önde olacak

Yönergede, başmüzakereci ve müzakerecilerin yetkileri de belirlendi. Buna göre, başmüzakereci ya da müzakereciler olaylar öncesi, sırasında ve sonrasında temasa geçilmesi gereken sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle sürekli temas ve diyalog içinde bulunacak. Eylem bilgisi alındıktan sonra grup lideri ya da yöneticileriyle veya grubu olumlu yönde etkileyeceği değerlendirilen kişilerle temasa geçip müzakere sürecini başlatacak olan müzakereciler, elde edilen ve değerlendirilen bilgiler doğrultusunda üst makamları bilgilendirerek ortak hareket tarzının belirlenmesini sağlayacak.

Eylem sırasında grup lideri veya yöneticilerinin taleplerini üst makamlara bildirme yetkisi verilen müzakereciler kitlenin yasadışı eylem yapması durumunda grup lideri veya yöneticilerini uyarıp üst makamlara anında bilgi verecek. Müzakereciler, eylemi provoke edebilecek kişi ya da gruplarla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak.



İnanca saygılı, tarafsız ve objektif



Yönergeye göre, başmüzakereciler öncelikle il emniyet müdürü ve valiye, müzakereciler ise öncelikli olarak başmüzakereciye, il emniyet müdürüne veya olay yerindeki üst amire karşı, jandarma bölgesinde görevlendirilecek müzakereci ise görev yapacağı yerin mülki amirine karşı sorumlu olacak. Başmüzakereciler veya müzakereciler, mümkün olduğu kadar kitleden uzak biçimde müzakere yürütecek. Grup lideri veya yöneticilerine karşı saygılı davranmakla sorumlu tutulan müzakereciler, öncelikle grup lideri ya da yöneticileriyle muhatap olacak. Hakaret sayılabilecek davranışlardan kaçınmakla sorumlu olacak müzakereciler, grubun inanç ve değer yargılarını dikkate alacak, tarafsız ve objektif olacak.

Özel eğitim alacak

Müzakereci olarak tespit edilen kişiler, özel eğitimden geçirilecek. Bu kapsamda, müzakerecilere, toplantı ve gösteri yürüyüşleri mavzuatı ile yüksek yargı kararlarının analizi, toplumsal olayların aşamaları, yönetimi, önleme ve müdahale teknik ve taktikleri, polis etiği, kitle psikolojisi, grup dinamiği, öfke kontrolü, etkili müzakere teknikleri, iletişim becerileri, toplumsal olaylarda kriz yönetimi, risk analizi, medya ile iletişim konularında 25 saatlik Toplumsal Olaylarda Müzakere Temel Eğitimi verilecek.