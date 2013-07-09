Biber gazı orucu bozar mı?

Ramazan nedeniyle düzenlenen bir televizyon programına çıkan emekli imam Necati Hutoğlu, “Taksim’de yenen biber gazı oruç bozar mı?" şeklindeki soruyu, "Bozmaz. Kendi arzunla yutmuyorsun onu" diye cevapladı.

Rize'de uydudan yayın yapan Çay Televizyonu'nun Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı 'Sahura doğru' programına katılan ve yörede kendisine özgü üslubuyla tanınan emekli imam Necati Hutoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

DHA'dan Muhammet Kaçar'ın haberine göre, programda bir izleyicinin, “Taksim’de yenen biber gazı oruç bozar mı?" sorusu üzerine önce şaşırıp kısa süre duraklayan Hutoğlu, “Biber gazı orucu bozmaz. Kendi arzunla yutmuyorsun, kendiliğinden geliyor. O nedenle orucu bozmaz. Ama ağzını açıp içine çekeyim dersen o zaman bozar" diye yanıtladı.

Emekli imamın, “Orada oruçlunun ne işi var? Oruç tutanlar oraya gidiyor mu?" diye sorması üzerine de devreye giren sunucu Orhan Yazıcılar, “Oruçlularda gidiyor tabii. Niye gitmesin? Eylem eylemdir" diye cevap verdi.