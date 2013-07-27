Biber gazı kullanan polisin tazminat talebi!

2011 yılında ABD'de gerçekleştirilen "Occupy Wall Street" protestoları sırasında öğrencilere yakın mesafeden biber gazı sıkan polis memuru, psikolojik zarar gördüğü iddiasıyla tazminat talep etti.

ABD'de 2011 yılında gerçekleştirilen "Occupy Wall Street" protestoları sırasında California üniversitesi öğrencilerine biber gazı sıkan eski polis memuru, bahsi geçen olayda psikolojisi bozulduğunu iddia ederek işçi tazminatı talep etti.

8 ay sonra işten çıkarılmıştı

Polis memuru John Pike ve bir başka ekip arkadaşınının üniversite öğrencilerine acımasızca ve yakın mesafeden biber gazı sıkmasının görüntüleri oldukça kısa bir süre içerisinde sosyal paylaşım sitelerine yayılmıştı. Gerek sivil toplum kuruluşlarından, gerekse insan hakları derneklerinden yoğun tepki alan biber gazcı polis memurları, soruşturma ekibinin biber gazı eylemini haksız bulmasının sekiz ay sonrasında 2012 Temmuz ayında işinden çıkarılmıştı.



O dönemlerde, "Occupy Wall Street" hareketinin simgesi haline gelen olayın fotoğrafı polis şiddetiin geldiği boyutları gözler önüne sermesi açısından da oldukça önem taşıyordu. Bilgisayar korsanları, olay sonrasında Pike’nin kişisel bilgilerini internete yüklemişlerdi. Pike, bilgilerinin açığa çıkmasının ardından çok sayıda tehdit almıştı. Pike’nin aldığı bu tehditler, Alameda County Mahkemesinden bir yargıcın, protesto günü olay yerinde olan diğer memurların isimlerinin açıklanmaması yönünde bir karar almasına yol açmıştı.

Üniversite 1 milyon daloar tazmnit ödedi

John Pike'ın işçi tazminatı talebinin 13 Ağustos tarihinde Sacramento’da görüşüleceği ifade edilirken, olay sonrasında University of California ise, göstericiler tarafından açılan bir davaya dair anlaşma yolunu seçerek 1 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti ayrıca UC Davis polis teşkilatının şefi istifa etmişti.

Bu hafta, bir eyalet temyiz mahkemesi, UC Davis’te göstericilere yönelik biber gazı uygulamasına dair sorgulanan bir düzine University of California polis memurunun isimlerini haber kuruluşlarının bilmeye hakkı olduğuna hükmetti.