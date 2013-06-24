Biber gazı kapsüllerindeki uyarılar değişti mi?

Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflarda yeni olduğu iddia edilen biber gazı kapsüllerinin üzerindeki yer alan uyarıların değiştiği görülüyor.

Hafta sonu sosyal paylaşım sitelerinde dolaşan ve 22 Haziran tarihinde çekildiği öne sürülen bir fotoğraf, bir biber gazı fişeğinin üzerindeki uyarıların değiştirildiğini ortaya koyuyordu. Buna göre yeni olduğu iddia edilen gaz fişeğinin üzerindeki 'uyarılar' kısmındaki maddelerin bir kısmı değişmiş, hatta yeni maddeler de eklenmişti.

Yeni gaz kapsüllerinde; 'Direkt olarak insanların üzerine atış yapmayınız.' ifadesi yerine, 'Yakın mesafede hedeflerin alt uzuvlarına doğrultarak atış yapabilirsiniz.' yazıldığı öne sürülüyor. Henüz fotoğrafın doğruluğuna dair bir kanıt olmamasına rağmen görüntüler, özellikle sosyal paylaşım sitelerinde hafta sonunun en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş bulunuyor.

Orijinal biber gazı fişeklerinin uyarı kısmında yer alan maddeler şu şekilde;

1- Direkt olarak insanların üzerine atış yapmayınız.

2- Olası yangın tehlikesi yaratabilir.

3- Sadece iyi eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.

4- Yalnız açık alanda kullanılır.

5- En uzak mesafeye atabilmek için 45° lik açı ile atış yapınız.

6- Son kullanma tarihinden sonra kullanılması tehlikelidir.

7- Gaza maruz kalınan durumlarda etkili alandan uzaklaşıp, gözlerinizi bol su ile yıkayınız.

8- Gaza maruz kalınan bölgelere kesinlikle merhem ya da losyon uygulamayınız.

Değiştiği iddia edilen yeni uyarılarda ise şu maddeler yer alıyor;

1- 3 metreden yakın mesafeden direkt olarak insanların üzerine ateş etmeyiniz.

2- Yakın mesafede hedeflerin alt uzuvlarına doğrultarak atış yapabilirsiniz.

3- 40 mm’lik gaz tüfeklerde kullanılmalıdır.

4- Sadece gerekli eğitimi almış polis ve asker tarafından kullanılmalıdır.

5- Olası yangın tehlikesi yaratabilir.

6- Son kullanma tarihinden sonra kullanılması tehlikelidir.

7- Gaza maruz kalınan durumlarda etkili alandan uzaklaşıp gözlerinizi bol suyla yıkayınız.

8- Gaza maruz kalan bölgelere kesinlikle merhem ya da losyon uygulamayınız.