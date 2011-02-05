-BİATLON BRANŞINDA YARIŞLAR SONA ERDİ ERZURUM (A.A) - 05.02.2011 - Erzurum'da gerçekleştirilen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda sona yaklaşılırken, biatlon branşında da yarışlar tamamlandı. Kandilli Kayak Merkezi'nde biatlonda erkekler ve bayanlarda 9 kategoride yapılan müsabakalarda toplam 27 madalya dağıtılırken, Ukrayna 6 altın ve 2 gümüş madalya ile en başarılı ülke oldu. Ukrayna'yı 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya ile Rusya takip ederken, Bulgaristan 2 gümüş, 2 bronz, Almanya 1 gümüş, 1 bronz, Belarus ve Slovakya da 1'er bronz madalya kazandı. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda biatlon branşında madalya dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Ülke Altın Gümüş Bronz ------------ ----- ----- ----- Ukrayna 6 2 - Rusya 3 4 4 Bulgaristan - 2 2 Almanya - 1 1 Belarus - - 1 Slovakya - - 1