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Spor

BİATLON BRANŞINDA YARIŞLAR SONA ERDİ ERZURUM (A.A)

05 Şubat 2011 16:45

-BİATLON BRANŞINDA YARIŞLAR SONA ERDİ ERZURUM (A.A) - 05.02.2011 - Erzurum'da gerçekleştirilen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda sona yaklaşılırken, biatlon branşında da yarışlar tamamlandı. Kandilli Kayak Merkezi'nde biatlonda erkekler ve bayanlarda 9 kategoride yapılan müsabakalarda toplam 27 madalya dağıtılırken, Ukrayna 6 altın ve 2 gümüş madalya ile en başarılı ülke oldu. Ukrayna'yı 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya ile Rusya takip ederken, Bulgaristan 2 gümüş, 2 bronz, Almanya 1 gümüş, 1 bronz, Belarus ve Slovakya da 1'er bronz madalya kazandı. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda biatlon branşında madalya dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Ülke             Altın    Gümüş    Bronz ------------     -----    -----    ----- Ukrayna            6        2        - Rusya              3        4        4 Bulgaristan        -        2        2 Almanya            -        1        1 Belarus            -        -        1 Slovakya           -        -        1

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