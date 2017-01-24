BİA'nın üç aylık medya raporu: Gazetecilik iktidar ve yargı kıskacında

Bağımsız İletişim Ağı'nın Ekim-Kasım ve Aralık ayını kapsayan 3 aylık gözlem raporuna göre Türkiye'de 1 Ocak itibariyle 131 gazeteci cezaevinde. Raporda gazetecilik iktidar ve yargının da kıskacına alınmış durumda.

Cumhuriyet'in haberine göre, 7 gazeteci 'hakaret' sanığı, 54 gazetecinin mal varlığına el konuldu. KHK ile 24 medya organı kapatıldı. Gazeteciliğin önündeki en büyük iki engelin ise iktidar ve yargı olduğu belirtildi.

Raporda iktidarın güvenlik politikaları adı altında eleştirel haberciliği yok etme çabasına işaret edilerek, “Dünyanın en büyük gazeteci cezaevi haline gelen Türkiye’de ifade özgürlüğü hakkı çiğnenen gazetecilerin haklarını koruma yönünde 6 aydır tek bir karar alınmadı” ifadeleri yer aldı.

131 gazetecinin cezaevinde olduğu belirtilen raporda, “gazetecilerin 81’inin FETÖ soruşturması kapsamında, 31 gazetecinin ise Kürt basınından tutuklandığı, gazetecilerin 18’inin hükümlü; 7’sinin ise halen yargılandığı ve 106’sınınsa soruşturma geçirdiği” bilgisi yer aldı. Rapora göre; en az 8 gazeteci ve 1 gazete merkezi saldırıya uğradı. 105 gazeteci sosyal medyada tehdit edildi. 2 gazetecinin sosyal medya hesapları saldırı gördü.

12 yayın yasağı kararı

Aynı dönemde 21’i KHK ile kapatılan medya organlarında çalışmış olanlar, 4’ü de uluslararası medya temsilcisi olmak üzere 41 gazeteci ve medya çalışanı gözaltına alındı. En az 12 yayın yasağı veya geçici yayın yasağı kararı verildiğinin belirtildiği raporda, 8 internet haber sitesinin sansür edildiği, KHK ile 24 medya organının kapatıldığı, 54 gazetecinin mal varlığına el konulduğu, uluslararası medyadan iki gazeteciye Türkiye’ye giriş yasağı uygulandığı, 1 gazetecinin sürekli basın kartının yenilenmediği; 2’sinin basın kartının iptal edildiği kaydedildi.

Gazetecilere yönelik saldırı davalarında bir gelişme olmadığına dikkat çekilen raporda şu ifadeler yer aldı: “Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerine ilişkin Umut Davası, AYM’nin üç sanıkla ilgili ihlal tespit etmesiyle yeniden görülecek. Musa Anter cinayeti, tanık ifadelerinde tıkandı. Gazeteci Cihan Hayırsevener’in öldürülmesiyle ilgili 7 yıllık dava yeniden görülecek. Agos gazetesine, siyah çelenk bırakıp “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyenler beraat etti.”