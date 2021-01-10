BİA Medya Gözlem Raporu: 3 aylık sürede en az 187 gazeteci işsiz bırakıldı; 485 haber sansürlendi

BİA Medya Gözlem Raporu'na göre Ekim-Kasım-Aralık 2020 döneminde 187 gazeteci işsiz bırakıldı, 8 gazeteci gözaltına alındı. Rapor, aynı zamanda sansür uygulamalarına dikkati çekiyor. Rapora göre 485 haber sansürlendi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve bağımsız araştırmacı Sinem Aydınlı'nın hazırladığı BİA Medya Gözlem Raporuna göre, Türkiye'ye 144 bin Euro "ifade özgürlüğü" cezası verilirken; 179 gazeteci hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. 33 gazeteci ise "hakaret" suçlamasıyla 75 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılandı.

Ağustos 2014’ten 1 Ocak 2021’e kadar en az 63 gazeteci (Ali Ergin Demirhan ve Onur Emre Yağan ile birlikte), “Cumhurbaşkanı’na hakaret” başlıklı Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesi temelinde hapis, ertelemeli hapis ve para cezasına mahkum edildi.

BİA Medya Gözlem Raporu’nda "Türkiye 2021 yılına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı terörist ilan ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını tanımadığını ilan etmesiyle Avrupa Konseyi’nde yaptırıma yol açabilecek bir krizle giriyor." ifadesi yer aldı.

Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında Türkiye 154. sırada

Rapora göre; Türkiye, gazeteci tutuklama döngüsü en hızlı işleyen ülkelerden birisi olarak 180 ülkeli RSF Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 154. sırada bulunuyor.

Hapis cezaları

Gazetecilerden altısı (Can Dündar, Ayşegül Doğan, Yılmaz Özdil vd) toplam 52 yıl 6 ay ve 25 gün hapis cezasına mahkum edildi. Yargıtay “örgüte yardım” cezalarını onarsa Sözcü gazetesi çalışanları ve Cumhuriyet gazetesi önceki dönem yetkili ve gazetecileri, yeniden hapisle yüz yüze kalabilir. Yargıtay'ın Zaman gazetesi davasından cezalarını onadığı Ahmet Turan Alkan ve İbrahim Karayeğen de yeniden cezaevine gönderilme tehlikesi yaşayanlar arasında.

Erişim engelleri

Ekim-Aralık 2020 döneminde internet ortamında yolsuzluk, kayırmacılık, usulsüzlük, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, kadrolaşma gibi konularda çıkan en az 485 haber bağlantısına erişim engeli getirildi. Sansürden, Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Deutsche Welle siteleri kadar, iktidara yakın Milli Gazete gibi medya kuruluşlarının siteleri de etkilendi. Van’da iki kişinin helikopterden atılması iddiasına ilişkin yayın yasağı ilan edilirken, Olay TV de iktidar çevresinden gelen baskılardan veya yatırımcısı Cavit Çağlar’ın yayın memnuniyetsizliğinden dolayı sustu.

RTÜK cezaları

RTÜK, Ekim-Kasım-Ağustos 2020 döneminde haber ve program yayınlarından dolayı TV kuruluşlarına 110 kez idari para cezası, toplam 16 kez yayın durdurma cezası ve 1 uyarı cezası verdi. Televizyonlara verilen para cezalarının toplamı 6 milyon 419 bin 413 TL’yi buldu. Radyo Harman’a da iki kez program durdurma ve 2 bin 957 TL de idari para cezası verildi.

Raporun tamamını okumak için tıklayın: “Avrupa'ya reform diyorlar, medyayı boğuyorlar!”