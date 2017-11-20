"Bharara’nın Gülenci olduğunu söylemek Amerikalıların Gülen’i daha fazla sevmesine yol açar"

Çeviri - Gonca Tokyol

Bipartisan Policy Center’de Türkiye uzmanı olan Nicholas Danforth, İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab davasının iddianamesini hazırlayan Preet Bharara’nın 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu ifade edilen Fethullah Gülen’e yakın olduğu iddiasının, ABD’lilerin Gülen’i daha fazla sevmesiyle sonuçlanacağı yorumunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bharara ve Zarrab davasının bir diğer eski savcısı Joon H. Kim hakkında soruşturma başlatmasını kişisel Twitter hesabında değerlendiren Danforth, “Türkiye, eğer Preet Bharara gerçekten Gülen’e “çok yakındıysa” Amerikalıların büyük bir ihtimalle Gülen’i daha çok seveceği gerçeğiyle karşı karşıya” dedi.

Türkiye’nin Zarrab davası konusundaki probleminin, “onları Amerikalıların büyük bir kısmına iyi insanlar göstermeksizin” Gülencilerin rolünü aydınlatmak olduğunu savunan Danforth, ABD’lilerin şu yorumda bulunduğunu ifade etti:

“Onların kötü bir tarikat olduklarını söylüyorsunuz. Anladık. Ama aynı zamanda ABD güvenlik güçlerinin Türkiye tarafından desteklenen İran yanlısı bir kaçakçılık halkasını durdurmasına yardım etmişler. Hmmm, tamam o zaman.”

Reza Zarrab davasının iddianamesini hazırlayan ilk isim olan Bharara, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmıştı. Bharara, iddianamede yargılanan dört zanlı ile 'işbirlikçileri'nin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiğini savunurken; görevden alınmasının ardından vekaleten makama gelen Kim’in döneminde ise ski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 27 Mart 2017'de New York'ta FBI ajanları tarafından gözaltına alınmış ve dosyaya ek iddianame eklenmişti. Türkiye'de düzenlenen 17 - 25 Aralık operasyonlarına dayanan ek iddianamede eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da Zarrab'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamayla Bharara ve Kim hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

16 Kasım’daki ön duruşmaya çıkmayan ve NBC tarafından adli makamlarla işbirliğine gittiği iddia edilen Zarrab’ın jürili ilk duruşması 27 Kasım’da gerçekleştirilecek.