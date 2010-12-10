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Spor

BG GOETTINGEN

10 Aralık 2010 19:57

-BG GOETTINGEN-BEŞİKTAŞ MAÇI YENİDEN OYNANACAK BERLİN (A.A) - 10.12.2010 - Beşiktaş Cola Turka'nın, Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası (B) Grubu'nda 23 Kasım'da Almanya'nın BG Goettingen takımına deplasmanda 85-83 yenildiği karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesi ile iptal edilen maç, 16 Aralık'ta yeniden oynanacak. BG Goettingen kulübünün internet sayfasında yer alan açıklamada, yeniden oynanacak GB Göttingen-Beşiktaş karşılaşmasının 16 Aralık'ta, yerel saat ile 19.00'da başlayacağı bildirildi. Karşılaşma için biletlerin satışına 11 Aralık'ta başlanacağı ifade edilen açıklamada, 23 Kasım'da oynanan maçın biletlerinin geçerliliğinin olmadığı kaydedildi.

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