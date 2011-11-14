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Dünya

BfV katillerle ilişkisi olmadığını açıkladı BERLİN (A.A)

14 Kasım 2011 17:28

-BfV katillerle ilişkisi olmadığını açıkladı BERLİN (A.A) - 14.11.2011 - Alman Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), 2000 yılından beri 8 Türk ve 1 Yunan'ı öldüren aşırı sağcılarla ilişkisi olduğu şeklinde ortaya atılan iddiaları reddetti. BfV'nin bir sözcüsü, 1990'lı yıllarda aşırı sağcı bir örgüt üyesi olarak dikkat çeken Beate Zschaepe, Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un 1998 yılından sonra ne yaptığının bilinmediğini söyledi. BfV'nin, cinayetlerle ilgili soruşturmayı yürüten makamları desteklemek amacıyla yoğun çalışmalar içinde olduğunu ifade eden sözcü, Neonazilerin daha iyi izlenebilmesi için bu olaylardan ne gibi sonuçlar çıkartılması gerektiğinin de düşünüldüğünü kaydetti. Alman basınında çıkan bazı haberlerde, intihar eden Böhnhardt ve Mundlos'un, İstihbarat Teşkilatı tarafından sadece teşkilat adına çalışan kişilere verilen cinste pasaportlara sahip olduğu bildirilmişti. Alman Federal Meclisinin İstihbarat Teşkilatından sorumlu kontrol komisyonu yarın, gözlem altında bulunan ve 1998 yılında bomba da yaptıkları tahmin edilen aşırı sağcıların neden daha sonra izlenmediğini araştıracak.

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