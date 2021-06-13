Bezos kardeşlerle uzay yolculuğuna çıkacak kişi 28 milyon dolar ödedi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve kardeşinin yapacağı uzay yolculuğunda yanlarındaki koltuğu açık artırmayla alan kişi 28 milyon dolar ödedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, temmuz ayında Teksas’tan havalanacak Blue Origin roketi ile birlikte uzaya çıkma hazırlığında olan Jeff Bezos ve kardeşi Mark’a eşlik edecek üçüncü talihli, yapılan açık artırma sonucunda belli oldu.

20 aktif katılımcının olduğu müzayede, 4.8 milyon dolardan açıldı ve yaklaşık 10 dakika sürdü. Kimliği belirtilmeyen kazanan 28 milyon dolar ödeyerek Bezos kardeşlerle yapılacak uzay seyahatinde bir koltuk aldı.

Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren Blue Origin'in ilk kez uzaya insan taşıyacağı yolculukta altı yolcuya kadar taşınabildiği biliniyor. Şirket henüz başka kimlerin araçta olacağını duyurmadı.