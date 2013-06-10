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Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi müezzini: Alkol alındığını görmedik

Müezzin: Polisten kaçan eylemciler caminin kapısına dayanmışlardı. Biz de kapıyı açarak onların daha fazla zarar görmesini engellemeye çalıştık

10 Haziran 2013 04:08

Dolmabahçe ’de polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda yaralananların sığındığı Bezm-i Alem Valide Sultan Camii müezzini saldırı esnasında olanları anlattı. Müezzin, "Kimsenin uygunsuz davranışı yoktu. Alkol alındığını görmedik" dedi.

 

‘Neticede Allah’ın evi’

 

Radikal gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, caminin müezzini iki gün boyunca içeride yaşananları Radikal’e anlattı. İsmini vermeyen müezzin, eyleme katılanların camiye cumartesi günü yatsı namazı sonrası bir anda geldiklerini belirterek, “Polisten kaçan eylemciler caminin kapısına dayanmışlardı. Biz de kapıyı açarak onların daha fazla zarar görmesini engellemeye çalıştık. Neticede burası Allah’ın evi ve kapısı herkese açık” dedi.

Camide içki içildiği iddialarını da yalanlayan müezzin, “Kimsenin uygunsuz davranışı yoktu. Alkol alındığını görmedik. Ama olaylar yatışınca bir adet boş bira kutusu bulduk. İçeri nasıl sokulduğunu bilmiyorum” diye konuştu.

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camialkolmüezzinBezmi Alem Valide Sultan Camii

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