-BEZELYE BOYUTUNDA KURBAĞA KEŞFEDİLDİ KUALA LUMPUR (A.A) - 26.08.2010 - Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük üçüncü adası Borneo'da, bezelye büyüklüğünde yeni bir kurbağa türü keşfedildi. Malezya'daki Saravak Üniversitesi'nden İndraneil Das, 2006 yılında, adada, kurbağalar üzerinde yaptıkları saha araştırması sırasında rastladıkları bu yeni türün, yaşadıkları yerin yakınlarında bulunan etobur bir bitki nedeniyle, "Microhyla nepenthicola" olarak adandırıldığını söyledi. Das, Alman meslektaşı Alexander Haas ile birlikte Kubah Ulusal Parkı'ndaki bir dağın zirvesine doğru giden yolun kenarında rastladıkları kurbağaların önce yavru olduklarını düşündüklerini ancak daha sonra yetişkin olduklarını anladıklarını belirtti. İndraneil Das, günbatımında çıkardıkları vraklama sesleri sayesinde keşfettikleri bu yeni türün erkeklerinin boyutlarının 10,6 milimetre ile 12,8 milimetre arasında değiştiğini kaydetti. Bilimadamları, dünyanın şimdiye kadar keşfedilen en küçük kurbağa türünün, Küba'da bulunan ve 9,8 milimetre büyüklüğündeki "Eleutherodactylus iberia" olduğunu belirtiyor.