Beytüşşebap'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde dün gece PKK'lıların Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat Şubesi'ne otomatik silahlarla saldırı düzenlemesi ve Astsubay İsmail Demir'i şehit etmesinden sonra ilçe merkezinde saat 01.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin şu açıklama yapıldı:



"Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin kamu huzurunun sağlanması amacıyla Kaymakamlığımızca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 32/Ç maddesi gereğince 03/07/2016 günü saat 01:00 dan itibaren geçerli olmak üzere Beytüşşebap İlçe Merkezimizde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir."