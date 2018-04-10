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Beytüşşebap'ta polis, çocukları zırhlı araçlarla gezdirdi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında çocuklar, polis zırhlı araçlarına bindirilerek, Kato Dağı eteklerinde gezdirildi

10 Nisan 2018 17:33

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında çocuklar, polis zırhlı araçlarına bindirilerek, Kato Dağı eteklerinde gezdirildi. 
Bir zamanlar şiddetli terör olaylarının yaşandığı Kato Dağı eteklerindeki Beytüşşebap ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluşu kaymakamlık önünde yapılan törenle kutlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Jirki Aşireti Lideri Tahir Adıyaman ile çok sayıda kişinin katıldığı kutlamalarda, renkli anlar yaşandı. Program sonrası, bir grup öğrenci, Kato Dağı eteklerinde bulunan Ali Çavuş Mahallesi\'nden zırhlı araçlara bindirildi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla zırhlı araçlara ilk kez binen çocuklar, keyifli anlar yaşadı. İlçe merkezinde yapılan gezide polis araçları sirenler eşliğinde hareket ederken, çevredeki vatandaşlar ise araçların geçişine alkışlarla destek verdi. Zırhlı araçlarla şehir turu yapan öğrenciler, daha sonra yeniden evlerinin bulunduğu mahalleye geri götürüldü.

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