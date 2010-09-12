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BEYTÜŞŞEBAP'TA MAYIN PATLAMASI BEYTÜŞŞEBAP (A.A)

12 Eylül 2010 16:44

-BEYTÜŞŞEBAP'TA MAYIN PATLAMASI BEYTÜŞŞEBAP (A.A) - 12.09.2010 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde mayın patlaması sonucu 2 köy korucusu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap-Şırnak karayolunun İkinci Köprü mevkisinde yaya olarak yol kontrolü yapan bir grup köy korucusunun geçişi sırasında, daha önce terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen mayın uzaktan kumandayla patlatıldı. Köy korucuları Nazım Akdağ ve Cemal Aydemir yaralandı.  Yaralılar, Beytüşşebap ve Şırnak devlet hastanelerinde tedavi alındı. Güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı.

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