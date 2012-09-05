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Beytüşşebap'ta hava destekli askeri operasyon başladı

Operasyon kapsamında bugün Şırnak bölgesinde görev yapan askerler, helikopterlerle PKK’lıların olabileceği dağlara havadan indirildi

05 Eylül 2012 18:57

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde PKK’lılar tarafından 3 gün önce düzenlenen ve 10 askerin şehit olduğu 7 askerin yaralandığı saldırıdan sonra bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Kumtik ve Küçük Kato dağlarını kapsayan operasyonda zaman zaman PKK’lılar ile çatışmaların yaşandığı belirtildi. Karadan yapılan operasyona, taaruz tipi helikopterlerin de havadan söz konusu alanları bombalayarak destek verdiği belirtildi.  

Beytüşşebap’a saldırı düzenleyip 10 askeri şehit eden PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyonlara bugün özel eğitimli komandoların katılımı ile devam edildi. Şırnak bölgesinde görev yapan ve seçkin birliklerden oluşan askerler, bu sabah saatlerinde Sikorsky helikopterlerle Beytüşşebap ilçe merkezindeki Taktik Alay Komutanlığı’na getirildi. Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon için askerler, PKK’lıların olabileceği Kumtik, Altındağlar ve Küçük Kato dağına havadan indirildi. PKK’lıların barındıkları alanlar Kobra helikopterler tarafından ateş altında tutulurken, topçu birlikleri tarafından top atışı yapıldı. Güvenlik güçleri ve PKK’lılar arasında zaman zaman çatışma çıktığı ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

 

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