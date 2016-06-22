Beytüşşebap'ın bir köyünde sokağa çıkma yasağı

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü köyünde bugün 03:00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yasağın, Beytüşşebap Kaymakamlığınca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesine dayanarak konulduğu ifade edildi.

Yasağın ne zaman biteceği ise açıklanmadı. İlçede daha önce de Ilıcak köyünde ilan edilen yasak bir gün sürmüştü.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı Şırnak kent merkezinde tam zamanlı, Silopi ve Cizre'de kısmen devam ediyor.