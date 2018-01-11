Beytüşşebap'a terör operasyonlarıyla huzur geldi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen etkin operasyonlarla ilçeye huzur gelirken, yaklaşık 1 yıldan bu yana silah sesleri sustu. İlçede geçmiş yıllarda esnafı perişan eden kepenk kapatma olaylarının da artık görülmez oldu.

Önceki yıllarda gece evlerinden çatışmalar nedeniyle çıkamayanlar, artık gece yarılarına kadar ilçede rahatlıkla gezebiliyor. Güvenlik için ilçenin etrafına yüksek çözünürlüklü Mobese kameralar konuldu, kontrol edilebilir bariyer sistemi ile de terör örgütünün bombalı araçla olası saldırı girişimlerinin önüne geçilmiş oldu. İlçe sakinleri, oluşturulan huzur ortamından memnun olduklarını söyledi.

Irak sınırı karşısında bulunan ve PKK terör örgütünün bir dönem kamplarının bulunduğu Kato Dağı eteklerindeki Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin terör örgütüne karşı düzenlediği etkin operasyonlarla birlikte son bir yıldır silah sesleri kesildi. Geçmiş yıllarda sık görülen çatışmalar nedeniyle halkın evlerinden çıkamadığı Beytüşşebap\'ta artık huzurun hâkim olduğu belirtildi. Güvenlik sorunundan dolayı geçmiş yıllarda köylülerin merkeze gelememesi nedeniyle birçok esnafın iflas ettiği ilçede ticaret de canlanmış durumda. Son 1 yılda kepenk kapatma eylemlerinin görülmediği Beytüşşebap\'ta esnaf her sabah gönül rahatlığıyla iş yerlerini açarken, köylüler de artık alışveriş yapmak için ilçeyi günübirlik ziyaret ediyor.

KONTROLLÜ BARİYERLER KURULDU

Güvenlik önlemleri kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Beytüşşebap\'ta merkez ve çevresine kurulan son model Mobese kameralarla ilçe 24 saat izleniyor. Polis noktalarına kurulan kontrollü bariyer sistemi ile de ilçede terör örgütünün araçlarla gerçekleştirilebileceği bombalı saldırıların önüne geçilmiş oldu. Kontrollü bariyer sistemi sayesinde bir süre önce ilçe merkezine girmeye çalışan 2 canlı bomba eylem yapamadan yakalandı. Araçlar, polis noktasına 30 metre uzaklıkta megafonla uyarılarak durdurulup, detaylı arandıktan sonra geçişlerine izin veriliyor. Kontrollü bariyer sistemiyle ilçeye silah, bomba, kaçak malzemelerin sokulmasına da engel olunuyor.

Beytüşşebap\'ta kontrol noktalarında görevli polisler, trafik kurallarına uyan vatandaşlara şeker ve çikolata ikramında da bulunuyor. Güvenlik güçlerinin çalışmalarından memnun olduklarını belirten araç sahipleri, \"Her şeyi bizim güvenliğimiz için yapıyorlar. Trafik kurallarına uyanlara çikolata ve şeker dağıtıyorlar. Bize yaklaşımları da çok güzel. Biz huzur istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM: GECE ARTIK SOKAKLAR BOŞ DEĞİL

Vatandaşları sık sık ziyaret edip sorunlarını dinleyen, polisin uygulamalarını yerinde kontrol edip eksikliklerin giderilmesi için talimatlar veren Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, tek amaçlarının esnafın endişesiz bir şekilde iş yerlerini açması, vatandaşların da huzur içinde yaşaması olduğunu söyledi. Kaymakam Murat Şener, şöyle konuştu:

\"Beytüşşebap\'ta esnaf, vatandaş olsun amacımız burada huzurlu bir şekilde hayatlarını sündürmelerini sağlamaktır. Bu huzuru sağlayan öncelikle askerimize, polisimize teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen yıl bu zamanlar Beytüşşebap\'ta hava kararınca sokaklar bomboş, insanlar evlerine hapsolmuş oluyorlardı. Bu yıl gece geç saatlere kadar insanlar sokaklarda ve gezip dolaşıyor, birbirlerine misafir oluyor, huzur ortamının tadını çıkarıyorlar. Bir yılda yaşanan bu değişikliğin tek sebebi huzur ortamının sağlanmış olması. Huzur ortamının kalıcı olmasını temin etmek, insanların bu huzurun kalıcı olduğuna inanmasını sağlamak ve artık normalleşmenin tamamlanmasını sağlamaktır. Buradaki insanların da gece rahatça dolaşmaya, eğlenmeye hakkı var diye düşündük. Gayemiz normalleşmenin, huzurun tam anlamıyla ilçemize yerleşmesi. Özelikle polisimizin hassasiyetle çalışması ve görevini yapması nedeniyle PKK terör örgütüne darbeler vurularak vatandaşımız burada rahat bir nefes almıştır.\"



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