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Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe de ihraç edildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi eski Kaymakamı olan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılaması devam eden Kadir Güntepe de 695 sayılı KHK ile ihraç edildi

24 Aralık 2017 14:28

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesi eski Kaymakamı olan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılaması devam eden Kadir Güntepe de 695 sayılı KHK ile ihraç edildi. 
Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete\'de bugün yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı\'ndan da 20 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı\'ndan ihraç edilenler arasında, bir dönem Şırnak\'ın Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı olan ve HDP\'li milletvekilleri Ferhat Encü ve Faysal Sarıyıldız ile sosyal medyada aralarında polemik görülen Kadir Güntepe de yer aldı. Beytüşşebap Kaymakamı olduğu dönemde rütbe tenzili ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Güntepe, daha sonra FETÖ/PDP terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. Hakkında, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Güntepe\'nin yargılaması Gaziantep 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam ediyor. Hazırlanan iddianamede, Güntepe\'nin, şifreli haberleşme programı ByLock\'a 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez kullandığı iddia edilmişti. Güntepe Beytüşşebap\'ta Jirki Aşireti tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin protesto edildiği gösteride de konuşma yapmıştı.

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