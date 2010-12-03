-BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA BIÇAKLI SALDIRI BEYŞEHİR (A.A) - 03.12.2010 - Konya'nın Beyşehir ilçe Belediye Başkanı İzzet Taşçı, Cuma Namazı çıkışında bir kişi tarafından bıçaklandı. Hastane Camisu'nde Cuma Namazını kılan İzzet Taşçı, çıkışta cami önünde vatandaşlarla sohbet etmeye başladı. Bu sırada koşarak Taşçı'nın yanına yaklaşan Y.B, Taşçı'yı karnından ve kolundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Taşçı'nın, ameliyata alınacağı bildirildi. Şüpheli Y.B'nin yakalandığı öğrenildi.