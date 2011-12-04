-Beyrut'ta Noel ağacının ışıklarını Ajram yaktı BEYRUT (A.A) - 03.12.2011 - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yeni yıl için hazırlanan Noel ağacının ışıkları, Ortadoğu'nun en ünlü sanatçılarından Nancy Ajram tarafından yakıldı. Beyrut'ta yaklaşan yeni yıl nedeniyle şehir merkezinde çeşitli eğlenceler düzenlendi. Bir zamanlar yeşil hat olan şehir merkezinde bu kez yeni yıla hazırlanan çocukların sesleri yankılandı. Beyrut'un çeşitli kesimlerinden gelen çocukların yeni yıl yürüyüşü coşkuyla geçti. Üzerlerinde çizgi film karakterleri, Noel Baba motifleri olan giysileriyle bando eşliğinde gösteri yapan çocukları, izleyenler beğeniyle alkışladı. Yeni yıl gösterisinin ardından, şehir merkezinin çarşı bölümünde hazırlanan özel sahneye Lübnanlı ünlü pop müzik sanatçısı Nancy Ajram çıktı. Lübnanlılara sağlık ve barış içinde yeni bir yıl dileyen Ajram, coşkulu kalabalıkla birlikte geri sayımı tamamlayarak özel olarak hazırlanan yeni yıl ağacının ışıklarını yaktı. Bu sırada gökyüzüne atılan hava fişekler, Beyrut merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.