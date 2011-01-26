Beyrut'ta Hizbullah'a isyan!

T24

NECİP MİKATİ KİMDİR?



Hariri yanlıları öfkeli



Hizbullah hükümeti



El Cezire’ye sardırdılar



Diaspora adına pazarlık



Sünni Müslüman olan Mikati’nin başbakanlığa atanmasıyla birlikte Lübnan’da sokaklar bir anda mahşer yerine döndü. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:BİR krizi atlatamadan yeni krizler üretmesiyle bilinen Ortadoğu’da gözler şimdi de Lübnan’da. Hükümetin Hizbullah kanadının koalisyondan ayrılmasıyla başlayan sıkıntılı süreç, doruk noktasına ulaşmak üzere. Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, parlamentoda gerekli oyu kazanan Hizbullah adayı Necip Mikati’yi başbakan olarak atadı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.Hariri yanlıları, birçok şehirde şiddet içerikli gösteriler düzenlendi. Protestocular, Beyrut’un birçok noktasında yolları kesti, barikatlar kurdu. Ordu birlikleri, güvenlik güçleriyle de çatışan kalabalık karşısında havaya ateş açarak durumu yatıştırmaya çalışırken, yaşanan olaylarda en az 2 kişi yaralandı. Göstericilerin Trablus’ta bürosu bulunan bakan Muhammed Safadi ve Başbakan adayı Necip Mikati’nin ofisini de yaktıkları belirtiliyor.Büyük oranda Hizbullah ağırlıklı, dolayısıyla Suriye ve İran ekseninde olması beklenen hükümetin, Lübnan’ı, uluslararası toplumdan fiilen kopartacak icraatlerin altına imza atabileceği söyleniyor. 2005 yılında suikaste kurban giden eski başbakan Refik Hariri’nin öldürülmesinin sorumlularını bulmak ve yargılamakla mükellef Lübnan Özel Mahkemesi’nin, artık hükümetten destek görmeyeceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan mahkemenin akıbetinin ne olacağı şimdiden merak konusu oldu. Mahkemenin, Hariri’nin öldürülmesi amacıyla planlanan bombalama olayında Suriye tarafından görevlendirildiği öne sürülen çok sayıda Hizbullah militanını yakın bir zaman içerisinde suikastin failleri arasında ilân etmesi bekleniyor.Yeni başbakan Necip Mikati’ye karşı isyan bayrağı çeken Hariri yanlısı protestocular dün medyaya da saldırdı. Trablusşam kentinde El Cezire ve NBC kanalının canlı yayın araçları yakılırken, göstericiler, gazetecilerin kaldığı binaya da saldırdı. Ancak ordunun devreye girmesiyle facianın eşiğinden dönüldü. El Cezire’ye bir başka tepki de Filistin’den geldi. Katar merkezli kanalın, önceki günden bu yana yayınladığı “Filistin Belgeleri”ne tepki gösteren Filistin Yönetimi yanlısı göstericiler, El-Cezire’nin Ramallah’taki bürosunu bastı.Öte yandan El Cezire dün, Filistin ile İsrail arasındaki pazarlıklara ilişkin belgeleri yayınlamayı sürdürdü. Dün ortaya konan belgeler arasında, Filistinli müzakere heyetinin barış anlaşması çerçevesinde sadece 10 bin Filistinli mülteci ve ailesinin geri dönüşünü kabul ettiğini gösteren kripto öne çıktı. Bir başka belgedeyse, kendisi de mülteci olan Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, İsrail’deki tüm Filistinli mültecilerin geri alınmasını beklemenin mantıklı olmayacağını söylediği belirtiliyor.