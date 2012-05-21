Beyrut'ta Esed yandaşları ve karşıtları arasında çatışma çıktı

Sünnilerin yaşadığı mahallelerde ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor. Lübnan güvenlik güçleri asayiş sağlayıncaya kadar, ana yollarda yakılan otomobil lastikleriyle barikatlar kuruldu.

Beyrut'taki olaylar, dün Lübnan ordusundaki, Suriye aleyhtarı ve Saad el-Hariri önderliğindeki "Gelecek" adlı hareketle bağlantılı görülen iki Sünni şeyhinin vurularak öldürülmesi üzerine patlak verdi.

BBC'nin Beyrut muhabiri Jim Muir, iki şeyhin öldürülmesine gösterilen tepkinin Suriye bunalımı konusunda Lübnan'daki derin bölünmeyi yansıttığını kaydediyor.

Beyrut'un güneyinde çıkan şiddetli çatışmalarda, Suriye yanlısı yerel lider Şakir Berjawi'nin çalıştığı yer, el-Hariri'nin grubuna bağlı silahlı kişilerin saldırısına hedef oldu. Berjawi'nin bölgeden ayrılmasından sonra Lübnan ordusu durumu kontrol altına aldı.

Sünni din adamları ve siyasi liderler taraflara itidal çağrısında bulundular. İki şeyhin bir askeri kontrol noktasında öldürülmesi hakkında da soruşturma açıldı.

(BBC Türkçe)