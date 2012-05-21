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Dünya

Beyrut'ta Esed yandaşları ve karşıtları arasında çatışma çıktı

Suriye'de yaşanan kriz Lübnan'a da sıçradı ve dün gece başkent Beyrut'ta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yandaşları ve karşıtları arasında çatışmalar yaşandı

21 Mayıs 2012 14:08

 

Sünnilerin yaşadığı mahallelerde ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor. Lübnan güvenlik güçleri asayiş sağlayıncaya kadar, ana yollarda yakılan otomobil lastikleriyle barikatlar kuruldu.
 
Beyrut'taki olaylar, dün Lübnan ordusundaki, Suriye aleyhtarı ve Saad el-Hariri önderliğindeki "Gelecek" adlı hareketle bağlantılı görülen iki Sünni şeyhinin vurularak öldürülmesi üzerine patlak verdi.
 
BBC'nin Beyrut muhabiri Jim Muir, iki şeyhin öldürülmesine gösterilen tepkinin Suriye bunalımı konusunda Lübnan'daki derin bölünmeyi yansıttığını kaydediyor.
 
Beyrut'un güneyinde çıkan şiddetli çatışmalarda, Suriye yanlısı yerel lider Şakir Berjawi'nin çalıştığı yer, el-Hariri'nin grubuna bağlı silahlı kişilerin saldırısına hedef oldu. Berjawi'nin bölgeden ayrılmasından sonra Lübnan ordusu durumu kontrol altına aldı.
 
Sünni din adamları ve siyasi liderler taraflara itidal çağrısında bulundular. İki şeyhin bir askeri kontrol noktasında öldürülmesi hakkında da soruşturma açıldı.
 
(BBC Türkçe)

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