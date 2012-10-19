Beyrut'ta bombalı saldırı: 8 ölü

Yıllarca bombalı saldırılara hedef olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 yıl aradan sonra yeniden bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut, şiddetli patlamayla sarsıldı. Kentin doğusunda ağırlıklı olarak Hıristiyanların yaşadığı Eşrefiye mahallesinde bomba yüklü bir araç havaya uçuruldu. Reuters Haber Ajansı'na göre; saldırıda 8 kişi öldü, 78 kişi yaralandı. Suriye, saldırıyı kınadı.

Ölü ve yaralılar ambulanslarla hastanelere sevkedilirken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmeye çalıştı. Beyrutlular, saldırının şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı.

Saldırıda, Saad Hariri liderliğindeki '14 Mart Hareketi'nin bürosunun hedef alınmış olabileceği belirtiliyor.

Saldırı yıllarca terör saldırılarına sahne olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2008'den bu yana gerçekleşen ilk bombalı saldırı olma niteliği taşıyor. Kentte en son 2008 yılında düzenlenen bombalı saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti.