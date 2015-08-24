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Dünya
Deutsche Welle

Beyrut'ta asker sokakta devriye gezmeye başladı

Lübnan'da halkın sabrı taştı. Başkent Beyrut'ta haftalardır çöplerin toplanmamasını protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Askeri birlikler devreye girdi. Beyrut'un merkezi iki meydan güvenlik kordonuna alındı.

24 Ağustos 2015 14:08


Beyrut'taki "çöp krizi" çöp toplama işlerini üstlenen şirketin faaliyetlerini durdurmasıyla başladı. Hükümet soruna çözüm bulamayınca Beyrut sokaklarında adeta çöp dağları oluştu. Çöpün salgın hastalıklara neden olması endişesinden kaygı duyuluyor.

Maskeli göstericilerden polise taş

Hükümeti protesto için dün Beyrut'ta düzenlenen mitinge bin dolayında kişi katıldı. Çöp krizini protesto eden göstericiler başbakanlık binası önünde toplandı.

Maskeli göstericilerin polise taş ve kum dolu şişeler fırlatması üzerine güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı bombayla müdahale etti. 70'den fazla kişi yaralandı.

Lübnan Başbakanı protestocularla görüşecek

Başbakan Tamam Selam, protestocularla görüşeceğini açıkladı. Gösterileri organize eden "Kokuyorsunuz" isimli hareketin sözcüsü Joey Ajub, polisle çatışan maskeli grupla ilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Lübnan ordu sözcüsü Joseph Moussalem, Beyrut'ta güvenliği sağlamak için askerlerin devriye gezmeye başladığını açıkladı. El Arabiya Televizyonu'nun haberinde, ordunun iki önemli meydanı güvenlik kordonuna aldığı belirtildi.

'Altyapı sorunları dayanılmaz hale geldi'

Lübnan, son dört yılda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne kayıtlı 1 milyon 200 bin Suriyeli mülteci kabul etti. Kızılhaç'ın Lübnan'daki yardım heyetinin başkanı Fabrizio Carboni bir süre önce yaptığı açıklamada, iltica akınından önce de Lübnan'ın sağlık, su ve elektrik yapısının kötü olduğunu, şimdi ise dayanılmaz hale geldiğini vurgulamıştı.

'Toplu çöküş'

Lübnan'da görev yapan bir Kızılhaç yetkilisi ise durumu şöyle özetlemişti: "Dört milyon nüfuslu bir ülkeye 1 milyon 200 bin mülteci sığınırsa her şey değişir. Nüfus yapısı, kamu hizmetleri, insan sağlığı, her şey değişti. Problemler saymakla bitmiyor. Bu toplu çöküşün nerede duracağını kimse kestiremiyor."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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