Beyrut'taki patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı

Lübnan Askeri Mahkeme Yargıcı Fadi Akiki, Beyrut Limanı'nda meydana gelen en az 135 kişinin öldüğü, 5 binden fazla insanın yaralandığı patlamayla ilgili olarak 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sputnik'in Lübnan Ulusal Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre Akiki, yaptığı açıklamada patlamayla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Soruşturma kapsamında şimdiye dek yetkililer dahil 18 kişinin sorgulandığını belirten Akiki, soruşturmada tüm koşulların göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.
Lübnan yargısı, patlamaya ilişkin Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir ve bir dizi liman yetkilisine yurt dışına çıkış yasağı vermişti.