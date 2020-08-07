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Dünya

Beyrut'taki patlamaya düğün sırasında yakalanan çiftlerin panik anları...

07 Ağustos 2020 15:47

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya düğün sırasında yakalanan çiftlerin panik anları kameraya yansıdı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 154’e yükseldiğini açıkladı. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve büyük bir yıkıma yol açan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Meydana gelen patlamaya düğün töreni esnasında yakalanan çiftlerin ve yakınlarının yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

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