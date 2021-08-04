Beyrut'taki patlamanın birinci yılında Meclise yürümek isteyen göstericilere müdahale

Lübnan'da güvenlik güçleri, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın birinci yılı dolayısıyla Meclis binasına yürümek isteyen göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de yaşanan korkunç patlamanın birinci yılında sabah saatlerinden itibaren başkent Beyrut'un birçok bölgesinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

Limandaki 12 numaralı depoda çıkan yangının ardından 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın infilak ettiği an olan saat 18.07'de Beyrut Limanı çevresinde toplanan binlerce kişi, "devrim" ve "halk rejimin düşmesini istiyor" sloganları attı.

Lübnan bayrakları ve yöneticilere tepki içeren ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler, Beyrut Limanı'nın yakınında yer alan Şehitler Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler arasındaki öfkeli bir grubun Şehitler Meydanı'ndan Meclis binasına doğru yürümek istemesi üzerine, bölgede dünden bu yana yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri kalabalığa gaz bombasıyla müdahale etti. Grup ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Meclis binasına yürümekte ısrar eden grup ile güvenlik güçleri arasındaki olaylar devam ediyor.

Olaylarda 21 gösterici yaralandı

Lübnan Kızılhaç Örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda 21 kişinin yaralandığını, bu kişilerden 6'sının hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri de Meclis binası çevresindeki barışçıl göstericilere "gerginliğin arttığı ve güvenlik güçlerine saldırıların olduğu bölgeden uzaklaşmaları" çağrısında bulundu.

Öte yandan Beyrut Limanı çevresinde düzenlenen anma etkinliğinde, patlamanın kurbanları için Kuran-ı Kerim okundu, Lübnan Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca patlamanın meydana geldiği alanın üzerinde Lübnan bayrağının renkleriyle gösteri uçuşu yapıldı ve dualar edildi.

200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişiden 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.