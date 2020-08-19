Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'daki Koronavirüs vakaları artış gösterdi; hastanelerin dolduğu ülkede sıkı önlemler geri getirildi

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Lübnan, Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamaların ardından ülkedeki Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından ülkede iki haftalığına önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Cuma gecesinden itibaren ülkedeki pazarlar, alışveriş merkezleri, spor salonları ve yüzme havuzları kapatılacak. İki hafta boyunca geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ülkede son iki günde bine takın yeni vaka tespit edildi.

Geçici olarak Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Hamad Hasan, hastanelerin çok hızlı bir şekilde dolmaya başladığını ifade etti. Hasan, "Kaldıramayacağımız bir durumdayız" dedi.

Beyrut limanında meydana gelen patlamada 6 hastane ve 20 klinik hasar gördü. Hasara rağmen çalışmaya devam edebilen hastanelerde de patlamada yalaralanan birçok kişi tedavi görüyor.